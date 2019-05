Empresários portugueses à procura das oportunidades para a carne de porco na China

As potencialidades do mercado chinês para a suinicultura portuguesa vão ser discutidas hoje e amanhã, dia 8 e 9 de maio, no 9º Congresso Nacional de Suinicultura, que se realiza em Rio Maior.

“Osler Desouzart, perito internacional na área do comércio agroalimentar vem a Portugal expor as potencialidades que a China oferece enquanto mercado de exportação, fornecendo aos suinicultores portugueses o enquadramento técnico e social acerca da produção e consumo de carne de porco neste país”, explica um comunicado da organização deste evento.

Segundo este documento, a ‘Suinicultura no Planeta China’ é o tema da palestra deste especialista e enquadra-se num programa diversificado que inclui a discussão de temas polémicos dentro e fora do setor, como a qualidade nutricional da carne de porco ou o surgimento da carne sintética.

O 9º Congresso Nacional da Suinicultura será oficialmente inaugurado hoje numa cerimónia de abertura presidida por Luís Capoulas Santos, ministro da Agricultura.