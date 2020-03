Empresas de José António dos Santos adquiriram 2,7% da SAD do Benfica no início de março

As empresas de José António dos Santos – Grupo Valouro e Avibom – adquiriram um total de 2,7% da Benfica SAD, de acordo com informação prestada pelo acionista e revelada na noite de quarta-feira através da CMVM.

Antes de informar o número de ações adquiridas por José António dos Santos através destas empresas, o mesmo comunicado informa que “em resultado de aquisições que tem vindo a realizar em mercado”, este acionista detém um total de 3.132,942 ações ordinárias, escriturais e nominativas representativas de 13,62% do capital social da Benfica SAD.

Relativamente às ações adquiridas através das empresas, é informado que o Grupo Valouro, onde José António dos Santos é presidente do Conselho de Administração, adquiriu a 4 de março deste ano um total de 450 mil ações ordinárias que representam 1,956% do capital social da Benfica SAD.

Já a Avibom, empresa que conta como único acionista o Grupo Valouro, adquiriu 172.166 ações, ficando agora com 0,748% da Benfica SAD.

José António dos Santos, maior acionista privado da SAD do Benfica está na mira do regulador no processo referente à Oferta Pública de Aquisição (OPA). O empresário, presidente do grupo Valouro, foi contactado esta semana pela CMVM para esclarecimentos relativamente ao reforço da sua posição acionista para mais de 12,7%, revelou ao Jornal Económico (JE) fonte próxima ao processo. Pedido de informações surge numa altura em que o regulador ainda se encontra a analisar a oferta que só deverá estar concluída até ao fim de março.

O JE sabe que a CMVM está a analisar questões ao nível da transparência, tendo sido suscitadas dúvidas, por parte do regulador, relativas a eventuais conflitos de interesse devido a ligações empresariais de Luís Filipe Vieira, presidente do clube e administrador da Benfica SAD, com o maior acionista do clube, José António dos Santos do grupo Valouro. Estes dois empresários e as suas esposas são sócios em duas imobiliárias que operam no Algarve: a Sul Crescente e a Palpites e Teorias. E têm em mãos um novo projeto imobiliário milionário na Alta de Lisboa.