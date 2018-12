Empresas emitiram menos dívida em outubro, diz Banco de Portugal

A nota de informação estatística de emissões de títulos, de outubro de 2018, do Banco de Portugal revela que no final de outubro de 2018, o saldo de títulos de dívida emitidos por Sociedades não Financeiras (empresas) ascendeu a 33.682 milhões de euros, registando uma variação homóloga de -3,6%.

Em outubro de 2018, as emissões líquidas de títulos de dívida por residentes totalizaram 445 milhões de euros, o que compara com um valor de -879 milhões de euros no mês anterior.

No mês de outubro as emissões líquidas (emissões brutas deduzidas de amortizações) de títulos por residentes foram praticamente nulas, diz o BdP. Este resultado decorre principalmente das emissões líquidas positivas das administrações públicas, que compensaram as emissões líquidas negativas das sociedades financeiras, acrescenta o banco central.

O saldo de títulos emitidos por residentes totalizou 457 mil milhões de euros, diminuindo 4,1 mil milhões de euros face a setembro de 2018. “Este decréscimo deveu-se, sobretudo, à desvalorização das ações cotadas emitidas pelas sociedades não financeiras, a maior desvalorização do setor desde agosto de 2015”, alerta a nota.

As emissões líquidas de títulos de dívida por empresas (sociedades não financeiras) atingiram o valor de -228 milhões de euros (o que compara com 637 milhões de euros registados no mês anterior).

No final de outubro de 2018, o saldo total de títulos de dívida emitidos por residentes ascendeu a 282.828 milhões de euros, aumentando 303 milhões de euros face ao mês anterior e registando uma variação homóloga de 2,5%.