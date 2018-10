Empresas portuguesas já podem exportar pêras e maçãs para a Índia

O Governo português conseguiu abrir o mercado da Índia às exportações de pêra e maçã, anunciou esta quarta-feira Luís Vieira, secretário de Estado da Agricultura, no final de uma visita ao pavilhão da ‘Portugal Fresh’, no âmbito de uma das maiores feiras internacionais de frescos, a ‘Fruit Attraction’, que decorre até amanhã, dia 25 de outubro, em Madrid.

“Estamos também a trabalhar nos mercados da Indonésia e da China. Na China, já conseguimos a abertura do mercado para produtos de carne de origem animal e onde pretendemos abrir para frutos de mesa e estamos a trabalhar na pêra e na maçã”, disse o governante.

Um estudo internacional recente aponta que em 2030 a China, a Índia e a Indonésia irão representar 56% do consumo mundial de frutas e legumes, pelo que esses três mercados são uma das principais prioridades para as empresas portuguesas desde que estejam abertos aos produtos nacionais da fileira da ‘Portugal Fresh’.

No entanto, uma das reinvidicações dos empresários desta fileira é que a abertura destes novos mercados externos seja negociada pelo Governo português de uma forma consolidada e abrangente e não produto a produto.

O secretário de Estado da Agricultura sublinhou que, desde que entrou em funções, o atual Governo já abriu 50 mercados externos para produtos agroalimentares portugueses e adiantou que o Executivo de António Costa está neste momento a trabalhar em 53 dossiês para abertura de 50 novos mercados externos.

Isto, “demonstra que o Governo está empenhado em abrir novas oportunidades de exportação às empresas portuguesas”, considerou o secretário de Estado da Agricultura, dando como exemplo a recente abertura aos produtos nacionais do México, um mercado com 120 milhões de consumidores.

O setor nacional de frescos ‘frutas e legumes’ representado pela ‘Portugal Fresh’ conseguiu no ano passado atingir um volume de 1.472 milhões de euros em exportações.

Luís Vieira revelou ainda que no âmbito do programa de financiamento comunitário Plano Desenvolvimento Rural 2020 (PDR) já foram aprovados pelo Governo português mais de seis mil projetos na fileira das frutas e legumes, com valor global de investimento previsto na casa 700 milhões de euros, dos quais cerca de 3.700 milhões de euros irão ser a fundo perdido.

