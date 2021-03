As empresas portuguesas vão ter à disposição 13,9 mil milhões de euros durante os próximos oito anos para executarem em investimento, de acordo com as estimativas do Governo adiantadas pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, no webinar sobre Fundos Europeus promovido pelo Jornal Económico e pela PwC e transmitido em streaming na JE TV, em www.jornaleconomico.pt.

Rebatendo críticas de que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem uma distribuição desigual, beneficiando o Estado em detrimento dos privados, Nelson de Souza comparou a estrutura do programa português com as de outros Estados-membros para concluir que são semelhantes.

