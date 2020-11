Endividamento do setor não financeiro aumentou 1,5 mil milhões de euros em setembro

O endividamento do setor não financeiro da economia situou-se, no final de setembro, em 738 mil milhões de euros, aumentando 1,5 mil milhões de euros face ao mês anterior, divulgou esta quinta-feira, 19 de novembro, o Banco de Portugal (BdP).

Segundo a entidade, do valor total do endividamento do setor não financeiro, 335,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 402,7 mil milhões de euros ao setor privado.

Relativamente a agosto de 2020, segundo a nota de informação estatística do BdP, o aumento do endividamento do setor não financeiro em 1,5 mil milhões de euros deveu-se “ao acréscimo de 0,9 mil milhões de euros do setor público e de 0,6 mil milhões de euros do endividamento do setor privado”

O aumento do endividamento do setor público refletiu-se “no crescimento do endividamento face às próprias administrações públicas e face ao setor financeiro”, sendo que os aumentos foram “parcialmente compensados pela redução do endividamento face ao exterior” de 1,0 mil milhões de euros.

No setor privado, o endividamento das empresas aumentou, muito em parte devido à subida “dos particulares perante o setor financeiro, em 0,3 mil milhões de euros, e das empresas face ao exterior, igualmente em 0,3 mil milhões de euros”.