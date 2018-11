Endutex investe 2,75 milhões de euros em Guimarães

O grupo Endutex, originalmente do setor têxtil e que tem vindo a diversificar para o imobiliário e hotelaria, comprou o Monte Cavalinho, um terreno com 110 mil m2 no centro de Guimarães e um projeto urbanístico para construção de cerca de 300 habitações. O grupo considera que a cidade não tem oferta suficiente, tendo em preparação um estudo sobre as tipologias que devem ser implantadas no novo projeto.

O terreno foi comprado por 2,75 milhões de euros, em hasta pública, e está enquadrado por um plano de ordenamento já definido Câmara de Guimarães. A aquisição permite ao grupo reforçar a sua componente imobiliária, concentrada no District Offices and Lifestyle, no centro do Porto (na Batalha), na Torre Oeiras e na gestão de dois parques industriais (Baiona e Vimaranes).

No sector da hotelaria, o grupo lançou a cadeia de hotéis Moov, contando com três unidades, duas no Grande Porto e outra em Évora e uma no Brasil (Curitiba). 0 grupo tem no ativo um programa de investimentos de 34 milhões, que prevê a abertura de mais três hotéis em Lisboa (Fontes Pereira de Melo, Parque das Nações e Oeiras), e outra unidade no Brasil, na cidade de Porto Alegre, que deverá estar concluído no início de 2020.

A abertura do Moov Curitiba em agosto passado foi o primeiro passo para a expansão internacional da empresa, num investimento total de seis milhões de euros. Localizado no bairro de Batel, conta com um total de 123 quartos.

O grupo Endutex emprega 630 pessoas nas unidades industriais em Portugal (revestimentos, acabamentos de malhas), no Brasil (Rio Grande do Sul) e em Espanha (Barcelona).