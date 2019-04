Enfermeiros concentrados na Ordem esperam inspetores da IGAS

O jornal “Diário de Notícias” teve acesso a um documento enviado pelo Governo ao Bloco de Esquerda, no dia 27 de março, com uma proposta de Lei de Bases da Saúde que não previa a existência (ou prossecução) de Parcerias Público-Privadas (PPP) no setor da Saúde. Confirma-se assim o recuo do Governo e do PS nessa matéria.