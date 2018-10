Enfermeiros fizeram greve em mais de 100 dias só este ano

Desde o início do ano, foram mais de 100 dias que foram afetados por greves nacionais de enfermeiros, algumas abrangendo dias inteiros de greve e outras apenas alguns períodos do dia. A esta contagem junta-se uma nova greve de seis dias, que se inicia esta quarta-feira e que vai terminar com uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, no dia 19, contabiliza o jornal “Público” na edição desta quarta-feira.

Dos 282 dias que até agora teve o ano, 105 foram marcados por protestos. O número corresponde a 37% dos dias que o ano levava até ontem. De fora desta contagem que estão 29 pré-avisos de greves “locais”, em diferentes unidades de saúde, que só valem para os funcionários dessas unidades e, muitas vezes, apenas para determinados períodos do dia.

Entre as queixas dos enfermeiros, que têm motivado as greves, estão a falta de propostas do Ministério da Saúde para responder às reivindicações relacionadas com a carreira e grelha salarial e o atraso no processo negocial, que se arrasta há mais de um ano. Estas razões estão também na base da greve nacional que se realiza esta quarta-feira em todo o país.