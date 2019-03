Entendimento para potencial fusão entre Sonae Sierra Brasil e Alliansce

A subsidiária do Grupo Sonae que gere centros comerciais, Sonae Sierra Brasil, diz em comunicado que com a Aliansce mantém conversações com vista a uma potencial fusão, tal como já tinha sido referido nos comunicados de 4 de julho e de 3 de dezembro do ano passado.

Perante notícias avançadas naquele país a Sonae Sierra admite a existência de um memorando de entendimento.

“No âmbito da notícia intitulada “Aliansce e Sonae estão perto de fechar acordo para fusão” publicada em 21 de março de 2019 no website do “Valor PRO”, que seus acionistas controladores: Sierra Investments Holdings, Alexander Otto, Arosa Vermögensverwaltungsgesellschaft e Cura Beteiligungsgesellschaft Brasilien (Cura e, em conjunto com Otto e Arosa, OFO e, em conjunto com SIH, Acionistas Controladores da Sonae Sierra Brasil) informaram a Companhia que têm mantido conversas com os acionistas controladores da Aliansce Shopping Centers – a saber: Canada Pension Plan Investment Board, Renato Feitosa Rique, Rique Empreendimentos e Participações Ltda e RFR Empreendimentos e Participações para uma potencial combinação dos negócios da Companhia com os da Aliansce.

Não obstante, os Acionistas Controladores da Companhia informaram que, até a presente data, há apenas um memorando de entendimentos não vinculativo consubstanciando acertos preliminares entre as partes, que não incluem a escolha dos executivos que comporão a administração da eventual nova companhia combinada, sendo que os termos definitivos da Transação continuam sujeitos às negociações entre as partes e à sua adequada formalização”, diz o comunicado da subsidiária da Sonae Sierra no Brasil.