Entre 100 a 150 toneladas de combustível foram derramadas no porto de Sines

Na noite de quinta-feira, foram derramadas toneladas de combustível no porto de Sines. A notícia é avançada pela “SIC Notícias” que confirmou, junto de uma fonte da Polícia Marítima de Sines, que o alerta foi dado ontem, pelas 23h45, durante o abastecimento de um navio.

Esta manhã, foram colocadas barreiras de contenção em redor das embarcações em causa, bem como à saída do porto da cidade alentejana, de forma a confinar o derrame ao cais. A administração portuária encontra-se, nesta altura, a recolher o combustível para evitar que o derrame se alastre para fora do perímetro do porto.

Questionada pela “TSF”, fonte da Polícia Marítima de Sines reconhece que houve um descuido e que uma válvula aberta terá permitido a fuga do combustível.