“Entrega total”: Aos 500 anos, CTT reposicionam a marca com novo site e ‘app’

Os CTT – Correio de Portugal, anunciaram esta segunda-feira o reposicionamento da marca, com a empresa a denominar-se como “o operador de entrega total”, numa operação que envolve alterações à linguagem gráfica, um novo website e uma nova aplicação que irão simplificar a presença e o marketing the empresa no online.

Segundo João Bento, CEO da empresa, “com este novo posicionamento, os CTT apresentam uma nova arquitetura de marca mais simples, refletidos também num novo site e numa nova app, que mostram a fortíssima aposta que a empresa está a fazer na adaptação à nova realidade do negócio”.

“Com este novo posicionamento de marca são também lançados um novo site e uma nova app, que constituem apenas o arranque do que será uma presença digital cada vez mais forte”,sublinhou.

Os CTT afirmaram que estão assim a alterar a forma como se apresentam, comunicam com o mercado e querem ser reconhecidos: “um parceiro de negócio de confiança, que liga pessoas e empresas, e com quem os seus clientes podem contar para os apoiar a aumentar a eficácia e eficiência das suas atividades em alinhamento com os nossos valores de proximidade e a nossa capacidade de inovação”.

Com a nova assinatura de marca surgem novas mensagens para o mercado – “de uma encomenda ao que quiser”, “de uma encomenda ao que deseja”, “de uma encomenda ao que sonha” –, bem como uma nova linguagem visual em diversos suportes.

“Há uma maior simplicidade da marca CTT, passando a utilizar-se a sigla para dar mais força e coerência à comunicação, mas também para facilitar a compreensão da organização da marca nas suas múltiplas valências”, explicou a empresa, em comunicado.

Exercício de consolidação

Tanto o novo site como a nova app refletem este posicionamento da Marca, mais orientado para o cliente, acrescentou a empresa. “O portfólio dos CTT é extenso, o que suscitou a necessidade de o apresentar de forma mais simples e clara com o renaming dos produtos e serviços. O novo site é uma importante porta de entrada para o Universo CTT, tendo-se tornado mais acessível para o cliente particular e mais intuitivo para os clientes empresariais”.

A app segue o mesmo racional do site e surge como a adaptação do novo posicionamento dos CTT para o universo mobile, com uma nova linguagem gráfica.

“Este é também o primeiro exercício de consolidação, que funde duas apps: a app CTT (correios) e a app CTT e-Segue (encomendas). A nova app passa a permitir gerir tudo o que está relacionado com a parte de correio e de expresso, pois a nossa entrega é total”, explicou a empresa.

A agência responsável pelo novo posicionamento dos CTT foi a Havas.