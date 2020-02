“Mudar as regras do jogo nesta altura e pensar que os investidores agora vão querer usar o interior do país para obter os seus vistos, obviamente que é uma falácia”. É desta forma que Eric van Leuven, Presidente da Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária (ACAI), reage em declarações ao Jornal Económico, à proposta apresentada pelo Partido Socialista no passado dia 27 de janeiro, que visa limitar a concessão de Vistos Gold a investimentos feitos por estrangeiros nos municípios do interior ou nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira.

Deste modo, as cidades de Lisboa e Porto passariam a estar fora do programa de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI), nome pelo qual ficou conhecido o regime dos Vistos Gold, criado em outubro de 2012.

