Ericsson e UNESCO lançam nova iniciativa de desenvolvimento em IA para jovens

A Ericsson e a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) desenvolveram um novo programa de aprendizagem de capacidades digitais que tem ênfase específica na ampliação de conhecimentos em Inteligência Artificial (IA) para jovens.

Com a rápida implementação de tecnologias avançadas, como banda larga móvel, cloud, IoT, automação e inteligência artificial, é necessário um novo conjunto de capacidades para marcar presença no actual mercado de trabalho.

O impacto da IA também é sentido em todo o sector da educação, onde tem o potencial de aumentar o acesso, automatizar o processo, optimizar a aprendizagem e melhorar os resultados na educação.

Heather Johnson, Vice President Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson, afirmou: “Na Ericsson acreditamos que a construção de parcerias fortes e viáveis é fundamental para atingir os objectivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. Esta parceria público-privada focada no desenvolvimento de capacidades em Inteligência Artificial é um excelente exemplo do que pode ser alcançado quando os líderes trabalham juntos para promover a partilha de conhecimentos e a cooperação”.

Borhene Chakroun, Director of Policies and Lifelong Learning Division, UNESCO, reforçou: “Na UNESCO achamos que a inteligência artificial deve ser colocada ao serviço do desenvolvimento sustentável. Um conjunto de novos programas de educação e formação tem que emergir para dotar os jovens com as capacidades necessárias para viver e trabalhar na era da inteligência artificial. A nossa parceria com a Ericsson é fundamental para a evolução desta agenda”.