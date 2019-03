Ericsson vai instalar 5G na Coreia do Sul

A KT (anteriormente conhecida como Korea Telecom) concedeu à Ericsson um contrato comercial para permitir o lançamento de serviços comerciais de 5G na Coreia do Sul, a começar em abril de 2019.

As operadoras sul-coreanas uniram-se para determinar a data de lançamento do primeiro fornecimento, a nível nacional, de serviços comerciais de 5G. No âmbito deste contrato comercial inicial, a Ericsson vai fornecer hardware e software de rádio 5G, com base nas normas do 3GPP, para abranger a rede de 3,5 GHz da KT.

Os subscritores da KT, com smartphones 5G, estarão entre os primeiros a nível global a beneficiar da banda larga móvel possibilitada pelo 5G. Os planos de caso de utilização e comercialização do 5G da KT abrangem fábricas inteligentes, segurança, drones e veículos com ligação.

O 5G da Ericsson também pode permitir à KT abrir as portas a oportunidades no domínio da Internet das Coisas (IoT) e da Indústria 4.0.

Patrick Johansson, diretor da Ericsson Korea, afirmou: “Trabalhámos com a KT durante muitos anos para proporcionar os melhores serviços móveis aos seus clientes. Com o 5G, pretendemos ajudar a KT a proporcionar novos níveis de experiência aos seus clientes, seja através de banda larga móvel melhorada para subscritores de serviços móveis ou ao ajudar a tornar realidade oportunidades nacionais e globais de IoT e Indústria 4.0 para empresas e indústrias”.