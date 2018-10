Escândalo de Cambridge Analytica vai custar ao Facebook 565 mil euros

As autoridades britânicas anunciaram hoje, 25 de outubro que vão multar a rede social, Facebook no valor de 645 mil dólares (cerca de 564 mil euros), por violar a lei de proteção de dados.

A multa vem no seguimento do escândalo do Cambridge Analytica, a empresa norte-americana de análise de dados que recolheu informações pessoais de 87 milhões de utilizadores de todo o mundo da rede social, sem o seu consentimento, entre 2007 e 2014.

O Gabinete de Comissionado de Informação (ICO, na sigla inglesa), que zela pela privacidade e liberdade da informação, indicou que a empresa não cumpriu o dever de proteger os dados pessoais dos utilizadores da rede social, sublinhado que não foi transparente relativamente ao modo como outras empresas acediam a essa informação. Em julho, as autoridades britânicas já teriam revelado que antecipavam que o valor da multa fosse ‘alto’.

A confirmação da coima veio esta manhã. Em comunicado, Comissária de Informação da ICO, Elizabeth Denham afirmou que “uma empresa daquele tamanho e experiência deveria ter sabido e agido melhor”. Denham acrescentou ainda que a multa teria sido muito maior se as regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da Europa estivessem em vigor. “Uma das nossas principais motivações para tomar medidas de fiscalização, é criar mudanças significativas na maneira como as organizações lidam com os dados pessoais dos utilizadores” revelou a Comissária.

Sobre a multa, a empresa norte-americana apenas afirmou que estão a rever a decisão da ICO, e que apesar de não concordarem com algumas das descobertas e alegações feitas durante a investigação, lamentam não ter tomado medidas de prevenção mais cedo.