Espanha continua a ser o principal destino de viagem dos portugueses

No final de 2018, os portugueses efetuaram mais 5,1 milhões de viagens correspondendo a um crescimento de 6,3%, sendo que Espanha continua a ser o destino favorito das deslocações, informa o Instituto Nacional de Estatística, esta segunda-feira.

A viagens com destinos nacionais aumentaram 3,6% representando 87,8% das viagens totais já as internacionais cresceram 30,8% tendo assim aumentado a sua representatividade em 2,3 p.p. Estas viagens representam 12,2% do total de deslocações realizadas.

A “visita a familiares ou amigos” foi a principal motivação para viajar e resultou em 2,5 milhões de viagens, com redução de 4,1%, já as viagens feitas em “lazer, recreio ou férias” corresponderam a 1,8 milhões de viagens, tendo representado 35,9% do total.

Em 2018, entre os principais países de destino no âmbito das deslocações ao estrangeiro, Espanha foi assinalada em 31,9% das viagens, França em 13,7% e o Reino Unido em 7,3%. Entre as viagens realizadas ao estrangeiro, 76% tiveram como destino os países da União Europeia.