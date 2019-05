Espanha e França pescaram 92% do atum apanhado na União Europeia

Cerca de 435 mil toneladas de atum foram pescados pelos Estados-Membros da União Europeia (UE) em 2017, sendo que cerca de dois terços desse peixe foi capturado pela Espanha e França.

Os dados são avançados pela Eurostat, e informam que no total os espanhóis pescaram quase 277 mil toneladas de atum (64% do total da UE) e em França cerca de 122 mil toneladas (28% do total), ou seja 92%.

Nas restantes regiões de pesca, abrangidas pelas estatísticas da UE, foram registadas cerca de 10% de todas as capturas de peixe pelos Estados-Membros da UE nesse ano. Portugal é apenas responsável por 2% dessa percentagem final.

As espécies de atum mais comummente capturadas foram o peixe bonito, seguido do atum albacora. O atum-rabilho é uma espécie de peixe ameaçada, mas com cotas acordadas. As capturas dos Estados-Membros da UE do atum rabilho do Atlântico fixaram-se nas 13 mil toneladas, em 2017.

Metade destes peixes foram capturados no Oceano Índico Ocidental (230 mil toneladas), sendo a outra principal zona de captura o Atlântico Centro-Este (129 mil toneladas). A outra grande zona de pesca, onde foi apanhado cerca de um terço desta espécie na UE, é a área central e oriental do Oceano Atlântico, que banha também a costa portuguesa.