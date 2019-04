Espanhóis compram maioria da Rangel Expresso

A maioria do capital social da Rangel Expresso, o braço de transporte expresso de encomendas de pequenos volumes da Rangel Logistics Solutions, foi adquirida pelo grupo espanhol Correos de Espanha, uma empresa que pertence ao Grupo SEPI. O valor do negócio não foi divulgado.

Com esta operação, que foi esta sexta-feira aprovada em Conselho de Ministros espanhol, o grupo espanhol passa a deter 51% da Rangel Expresso, que representa 15% do volume de negócios da Rangel Logistics Solutions.

A operação de venda ocorreu após a criação de uma aliança estratégica entre as duas empresas e a Rangel Expresso passa a denominar-se Correos Express Portugal.

O negócio “enquadra-se na prossecução do objetivo de assegurar uma oferta unificada a nível ibérico por parte da espanhola Correos Express, que permitirá entregas de encomendas em 24 horas em qualquer ponto da Península Ibérica, graças às infraestruturas de ambas as companhias”, disse a Rangel Logistics Solutions, em comunicado.

A Rangel Logistics Solutions destacou ainda que a operação de venda “visa permitir a liderança no transporte e entregas de encomendas provenientes do negócio do comércio eletrónico a nível ibérico”.

“Se os Correos espanhóis vierem é mais um concorrente”

O presidente executivo dos CTT – Correios de Portugal, Francisco Lacerda, revelou, no passado mês de fevereiro, não estar preocupado com a concorrência, no decurso da conferência de imprensa da apresentação dos resultados anuais de 2018. Questionado sobre a possibilidade de o Correos, operadora postal espanhola, começar a operar no mercado português ainda este ano, o CEO dos CTT afirmou tranquilamente: “Se os Correos espanhóis vierem é mais um concorrente”.

De acordo com Lacerda, a atividade deste hipotético concorrente basearia-se na distribuição de encomendas e não no serviço postal e, por isso, o dirigente máximo dos CTT afirmou que a quota de mercado da empresa, que é de 30%, não está em risco.”Temos empresas maiores do que o Correio Espanha a distribuir em Portugal”, acrescentou sem nomear outros operadores de distribuição.

Fundada em 1980, a Rangel Logistics Solutions é atualmente um parceiro logístico global, estando presente em cinco países, onde fornece serviços de transporte e logística. O ano passado, o volume de vendas atingiu os 175 milhões de euros.

A Rangel Logistics Solutions mantém agora uma participação de 49% na Rangel Express.

O Grupo SEPI é uma holding que abarca um total de 15 empresas públicas e distribui 2,6 mil milhões de envios por ano.