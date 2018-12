Esqueça os drones. Jeff Bezos precisa de muitos motoristas

O milionário Jeff Bezos captou a atenção do mundo quando apareceu no programa “60 Minutes”, da CBS, e prometeu encher os céus com drones para entregar encomendas. Cinco anos depois, Bezos parece apostar em tecnologia mais terrestre: os motoristas.

A gigante do e-commerce quer deixar de depender ou depender cada vez menos de empresas como a FedEx, a UPS e o serviço postal norte-americano, pelo que, para além da compra desta grande frota de veículos, associou-se a pequenas e médias empresas de transporte, 500 no total, que trabalharão para si, mas que terão autonomia em termos de gestão.

Estas empresas passarão a dispor, cada uma, de 40 carrinhas e 100 novos motoristas. Com esta estratégia, a empresa de Jeff Bezos começa a criar a sua própria rede de distribuição, o que lhe permite melhorar os tempos de entrega e reduzir os custos de envio: e garante às empresas uma faturação anual de 300 mil dólares.