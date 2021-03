Estado aumenta capital da EDIA em 40,6 milhões de euros

O Estado decidiu aumentar o capital social da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva em 40,6 milhões de euros para fazer face ao serviço da dívida e ao investimento que a empresa tem em curso.

Segundo um comunicado enviado há minutos à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, “no dia 4 de março de 2021 foi aprovado por deliberação social unânime por escrito aumentar o capital social da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A., no montante de 40.644.705 euros (…).

Esse aumento de capital da EDIA irá processar-se “(…) através da emissão de 8.128.941 de ações nominativas, no valor de cinco euros cada, a subscrever e a realizar pelo Estado, em numerário (…)”.

O referido comunicado explica que este aumento de capital servirá ” (…)para fazer face a serviço da dívida e investimento em curso”.