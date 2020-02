“Estados-membros da UE têm de proteger pessoas como Rui Pinto”, afirma Ana Gomes

Ana Gomes defendeu esta segunda-feira que os “Estados-membros da União Europeia têm de proteger pessoas como o Rui Pinto”. A antiga eurodeputada participa esta segunda-feira num debate sobre o ‘Whistleblowing’ organizado pela Universidade Católica de Lisboa.

“Quem faz denuncias anónimas fica lá o registo, por isso não será difícil perceber se Rui Pinto as fez ou não. A proteção dos whistleblowers é fundamental”, referiu Ana Gomes.

Ana Gomes recordou também que teve o primeiro contacto com o papel dos whistleblowers na sociedade em 2009 no Parlamento Europeu, em virtude do tipo de sistema financeirizado que hoje em dia é suportado pela base informática. “Vimos que era indispensável mudar e melhorar e isso foi feito pelo whistleblowers”, salientou.

A antiga deputada do PS sublinhou que “foi fundamental movimentarmos-nos como agentes políticos para percebermos a importância que os whistleblowers tiveram e perceber a realidade inerente a todo o tipo de transações financeiras”.