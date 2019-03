Estados Unidos aguardam conclusões de relatório sobre interferência russa nas eleições

Os Estados Unidos da América estão a aguardar as conclusões do procurador-geral, William Barr, sobre o relatório entregue por Robert Muller, procurador especial, relativamente à investigação sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições norte-americanas, que foi entregue ao Departamento de Justiça na passada sexta-feira, refere o The Guardian.

O The Guardian avança que neste domingo tanto democratas como republicanos apelavam a que William Barr divulgasse um sumário sobre o relatório elaborado por Robert Muller, que já resultou em várias acusações a antigos conselheiros de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

A Casa Branca, através da porta-voz Hogan Gidley, confirmou, este domingo, que não recebeu qualquer indicação sobre o relatório entregue ao Departamento de Justiça na passada sexta-feira, diz a Reuters.

Tanto democratas como republicanos apelaram à divulgação do relatório referindo a importância de se trazer transparência a este processo.