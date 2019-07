Este casal reformou-se com apenas 30 anos e passa agora o ano a viajar

Reformar-se com muitos anos de vida pela frente, a 36 anos da idade da reforma, é o sonho de qualquer pessoa. Kristy Shen e Bryce Leung formam um casal e são o exemplo de como a reforma aos 30 anos é possível, através de muita poupança e com os investimentos certos.

O The Guardian conta a história do casal que cresceu na China, mas que agora vive no Canadá, que se reformou precocemente. Kristy Shen cresceu a contar moedas, uma vez que a sua família é originária de uma zona rural chinesa em que se ganha 0,44 dólares (0,39 euros) por dia. Desde pequena que Kristy aprendeu a tomar decisões baseadas no pragmatismo: escolheu enveredar pela engenharia informática o em vez de seguir o sonho de se tornar escritora, devido a uma fórmula matemática que lhe permitia comparar o valor das propinas ao futuro rendimento.

Em 2012, o marido revelou-lhe o seu plano: no espaço de três anos as suas poupanças poderiam atingir os 760 mil dólares (682 mil euros) e eles poderiam reformar-se com 30 anos. Mas Kristy Sheng teve dificuldades em acreditar. “Não acreditei que fosse possível”, contou ao Guardian. Três anos mais tarde, o plano foi cumprido, com o casal a reformar-se: Sheng com 31 anos e Leung com 32, passam agora o ano inteiro a viajar.

O casal faz parte de um movimento crescente conhecido por Fire (sigla em inglês que significa independência financeira e reforma precoce). Este movimento encoraja profissionais a poupar intensamente para que consigam reformar-se mais cedo.

Após uma larga poupança por parte do casal, Kristy e Bryce conseguiram abandonar os seus empregos como engenheiros informáticos e tomaram a decisão conjunta de conhecer o mundo. Portugal, Reino Unido e Tailândia fizeram parte dos planos traçados do casal.

Quando começaram a viajar, criaram o blog ‘Millennial Revolution’ em que ensinavam outras pessoas a reformar-se cedo, além de no seu portefólio como casal já existirem dois livros. ‘Desistir como um milionário’ é o mais recente e apresenta a independência financeira como um caminho para a felicidade futura.

O casal admite que muitos dos seus amigos e familiares não acreditavam no sucesso que viriam a ter, e esperavam que o casal voltasse a Toronto sem dinheiro. Mas isso não aconteceu, uma vez que Kristy e Bryce conseguiram poupar mais num ano em viagem do que se estivessem em casa no Canadá. O seu portefólio de investimentos também cresceu nos últimos anos, o que ajudou no seu plano.

“Provavelmente somos das pessoas mais pessimistas que alguém já conheceu”, assume Bryce. “Só estamos a fazer isto porque criámos todas as redes de segurança que nos vão aparar”. O casal revela ter três planos para eventos inesperados, sendo que uma parte do dinheiro do casal é investido em fundos low cost negociados em bolsa.

Desde a reforma, o casal admite ser muito mais feliz, enquanto no passado tomavam medicamentos para lidar com a ansiedade e depressão. Guiados pelo movimento ‘Independência financeira e reforma antecipada’, o casal assume que estes podem ter ramificações políticas, explicando que “a subida de Trump ao poder deveu-se a medo económico, o Brexit foi causado por medo económico. Se todos fossem independentes financeiramente, o Trump não teria sido eleito”.