Este simulador vai ajudá-lo a poupar energia (e dinheiro) em casa

Este simulador, desenvolvido no âmbito da campanha nacional da ADENE “Certificar é Valorizar”, que decorreu durante o ano de 2018, é composto por três módulos que permitem conhecer de forma mais detalhada a eficiência energética de uma habitação particular, garantindo maior conforto e saúde:

Simulador da Habitação: Esta ferramenta permite estimar a classe energética de uma habitação, determinar os principais indicadores referentes aos consumos energéticos – aquecimento, arrefecimento e produção de águas quentes sanitárias – bem como identificar medidas de melhoria de eficiência energética que potenciem a redução do consumo de energia;

Simulador de Eletrodomésticos: Este simulador pretende apoiar o consumidor a estimar a poupança associada à substituição do seu eletrodoméstico por outro mais eficiente;

Simulador de Iluminação: Este módulo permite determinar a poupança associada à aquisição de iluminação mais eficiente, do tipo LED, em substituição de iluminação ineficiente;

Esta ferramenta pretende sensibilizar o consumidor, com base em dados estatísticos, para o potencial e a dinâmica de melhoria de eficiência energética na habitação particular, não substituindo o trabalho de um perito qualificado. Por ser uma análise baseada em informação estatística, os resultados obtidos podem divergir, em termos médios, em até mais ou menos uma classe energética, quando comparados com um processo de certificação energética personalizado.

Neste momento, o simulador está disponível em formato web, acessível em www.certificarevalorizar.pt encontrando-se previsto o lançamento em formato de aplicação para dispositivos móveis, nas plataformas Android (Google Play) e iOS (App Store).

Experimente o Simulador casA+ e faça a sua simulação!