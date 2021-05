Este unicórnio português vai ter um evento online gratuito para partilhar dicas de gestão e tecnologia

A Talkdesk, um dos quatro unicórnios portugueses juntamente com Feedzai, OutSystems e Farfetch, vai organizar um evento online gratuito onde a ideia será partilhar «dez anos de aprendizagens e conhecimento tecnológico».

O Inside Talkdesk acontece nos dias 1 e 2 de Junho, com quinze sessões divididas por quatro temas: ‘Tecnologia’, ‘Gestão de Engenharia’, ‘Desenvolvimento de Produto’ e a apresentação do projecto da empresa para receber estagiários: o Tech Dojo.

Todas estas sessões são relacionadas com o trabalho desenvolvido pela

Talkdesk e servem para duas coisas: «Apresentar o unicórnio de ADN português ao público e esclarecer todos os interessados em questões relacionadas com os produtos desenvolvidos e recrutamento».

Entre as sessões estão, por exemplo, ‘Real-world Microservices in Java’, ‘How AI & Automations are boosting customer delight and driving more efficient interactions’ ou ‘Career growth after a pandemic – What’s going to change and how to be prepared’ – o programa completo está no site da Eventbrite.

Este evento é gratuito e aberto a qualquer pessoa, mas tem lugares limitados, pelo que será necessário fazer uma inscrição aqui.