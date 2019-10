Estes blusões têm tecido inteligente da Google. Para que serve?

O ‘Project Jacquard’, que visa o desenvolvimento de tecidos sensíveis ao toque, é fruto das pesquisas do grupo ATAP (Advanced Technologies And Projects) da Google. Há dois anos, a Google aliou-se à marca de roupa Levi’s para lançar um blusão com fibras desenvolvidas no âmbito do ‘Project Jacquard’ numa das mangas. Parece que a comercialização foi bem-sucedida, porque a Levi’s acaba de anunciar mais dois blusões que incorporam esta tecnologia.

Os novos modelos são mais baratos que o original e são muito mais parecidos com o resto da linha de blusões da Levi’s. Do lado da tecnologia em si, a tag Jacquard que está incluída na manga está mais precisa e agora pode ligar-se a outras peças de roupa.

A Google apresentou o ‘Project Jacquard’ na edição de 2015 da conferência de programadores Google I/O em conjunto com o ‘Project Soli’ que tem como objectivo implementar um sistema de controlo por gestos através de radar que em princípio será incluído no smartphone Pixel 4, que será anunciado no próximo dia 15 de Outubro.

O primeiro blusão da Levi’s a receber as fibras inteligentes da Google foi o ‘Commuter Jacket’, que custa 350 dólares (cerca de 320 euros) e tem apenas uma pequena área sensível ao toque numa das mangas. Através da aplicação Jacquard pode configurar o smartphone para responder aos toques e deslizes dos dedos nessa área. Com o blusão pode controlar-se a reprodução de música, activar aplicações e mais.

Os novos blusões com fibras ‘Jacquard’ apresentados recentemente são os ‘Classic Trucker’ e o ‘Sherpa Trucker’ com forro. Tal como no modelo original, a manga esquerda tem uma área sensível ao toque. O aspecto destes blusões é praticamente igual aos mesmos modelos sem Jacquard que já existem no catálogo da Levís. O modelo ‘Classic Trucker’ irá custar 198 dólares (181 euros) e o ‘Sherpa Trucker’ vai custar 248 dólares (227 euros).

A tag Bluetooth Jacquard foi redesenhada e agora é mais pequena, liga-se a uma entrada por baixo do punho e pode ser removida para carregar e para a lavagem do blusão. Na versão original, a área sensível ao toque na manga do blusão só resistia a cerca de 10 ciclos de lavagem. A Levi’s diz que a nova versão dura mais.

A nova versão da tag Bluetooth, desenhada pela Google, foi pensada para poder ser usada em várias peças de roupa com fibras inteligentes. O novo dispositivo tem mais memória que lhe permite mais modos de funcionamento que lhe permite ser utilizada noutros tipos de peças de roupa.