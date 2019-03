Estes são os países mais ricos, saudáveis, felizes e seguros do mundo

O Legatum Institute, um grupo de reflexão com sede em Londres lançou o seu Índice de Prosperidade Global Anual, um estudo de grandes dimensões que classifica os países mais prósperos do mundo.

O dinheiro que um país possui constitui um dos fatores de prosperidade, no entanto, o Legatum Institute teve em consideração muitos outros fatores no seu ranking.

A organização comparou 104 variáveis diferentes na sua lista. Estas variáveis vão desde os indicadores mais tradicionais como o PIB per capita e o número de pessoas a trabalhar a tempo inteiro até outros dados como o número total de servidores de internet seguros que um país tem e o quão descansadas as pessoas se sentem no seu dia-a-dia.

As variáveis foram então divididas em nove subcategorias: Qualidade Económica, Ambiente de Negócios, Governo, Educação, Saúde, Segurança e Proteção, Liberdade Pessoal, Capital Social e Ambiente Natural.

O índice focou-se em 149 países que têm mais dados das variáveis estudadas disponíveis.

Segundo o Instituto Legatum, a Noruega é o país mais rico, próspero e feliz do globo. Segue-se a Nova Zelândia, na segunda posição, a Finlândia na terceira e a Suiça na quarta. Na cauda do top 5 está a Dinamarca.

Em termos gerais, Portugal encontra-se no 24º lugar do ranking, atrás de países como a Irlanda (no 10º), a Eslovénia (18º) ou Malta (19º), mas acima, por exemplo, de Espanha (25.º), ou Itália (34º).

A nível individual, Portugal obteve a sua melhor classificação na categoria de liberdade pessoal, com a 6ª posição. Enquanto a Educação teve a pior avaliação, ocupando o 42º lugar.

A Segurança e Proteção surge em 20º; o Governo em 25º; o Ambiente de Negócios em 34º; a Qualidade Económica e o Ambiente Natural em 35º; a Saúde em 37º e o Capital Social em 39º.

Os 10 melhores:

Noruega

Nova Zelândia

Finlândia

Suiça

Dinamarca

Suécia

Reino Unido

Canadá

Holanda

Irlanda

Os 10 piores:

Afeganistão

República Centro-Africana

Iêmen

Chade

Sudão

República Democrática do Congo

Iraque

Mauritânia

Angola

Burundi

Consulte aqui os resultados completos do ranking