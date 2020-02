A greve dos estivadores no porto de Lisboa entrou numa fase mais dura, tendo o último dos pré-avisos de greve apresentado pelo SEAL – Sindicatos dos Estivadores e da Atividade Logística prolongado o período de paralisação até 30 de março e passado de uma greve parcial, em que os estivadores apenas trabalhavam no período entre as 17h00 e as 01h00, para uma greve total, 24 horas sobre 24 horas. Este período de greve geral no porto de Lisboa terá início a partir do próximo dia 9 de março.

Acentuam-se, assim, as nuvens negras sobre o futuro do porto da capital, que tem vindo a perder terreno de forma consecutiva no panorama portuário nacional, não só em termos de cargas movimentadas, como no que respeita aos indicadores económico-financeiros dos seus diversos operadores portuários – o grupo turco Yilport, que gere os terminais de Alcântara e de Santa Apolónia; o Grupo ETE – Empresa de Tráfego e Estiva, responsável pela gestão do terminal multiusos do Poço do Bispo; e o Grupo Ership, de origem espanhola, que gere o TMB – Terminal Multiusos do Beato.

