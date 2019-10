€STR: O que precisa de saber sobre a nova taxa de juro da zona euro

Qual é a nova taxa de juro de referência da zona euro?

A Euro Short-Term Rate (€STR) é a nova taxa de juro da zona euro publicada a partir das 08h15 (horas portuguesas) desta quarta-feira pelo Banco Central Europeu, que a calcula e administra.

“Esta taxa será baseada em transações de obtenção de fundos no mercado monetário sem garantia do euro, no prazo overnight, sendo as transações efetuadas não só no mercado interbancário, mas também junto de outras entidades financeiras que não bancos, como seguradoras, fundos de pensões, sociedades gestoras de ativos, entre outras”, explica o Banco de Portugal.

Qual é a diferença entre a €STR e a EONIA?

O BdP explica que a €STR foi criada com o intuito de refletir o custo que um banco tem de pagar “quando obtém fundos pelo prazo de um dia (útil) junto de outros bancos ou de outras entidades financeiras”, sem ter de dar uma garantia para obter esse financiamento. A grande diferença com a EONIA reside aqui já que esta é calculada apenas “com base em operações de cedência de fundos dos bancos a outros bancos”.

A €STR é mais abrangente?

Sim. A €STR abrange um painel de 50 bancos enquanto a EONIA abrange apenas um painel composto por 28 bancos.

A nova taxa de juro abrange ainda um número de transações individuais de obtenção de fundos superiores a um milhão de euros no mercado monetário sem garantia onde se incluem transações de bancos, fundos de investimento, seguradoras ou bancos centrais.

O volume de transações que serve de base ao cálculo da €STR será de cerca 40 mil milhões, o que compara os 2,5 mil milhões de euros transacionados que servem de base ao cálculo da EONIA.

Quando é que a EONIA irá ser descontinuada?

Segundo o plano de transição delineado, até ao final de 2021 a EONIA passará a ser calculada com base na €STR, acrescida de um spread fixo de 8,5 pontos base. A EONIA será descontinuada a 3 de janeiro de 2022.

Por que é que existe uma nova taxa de juros de referência?

Em 2017, o Banco Central Europeu decidiu desenvolver uma nova taxa de juro para a zona euro, “destinado a assegurar que estas cumprem as exigências da EU Benchmark Regulation (BMR) e são calculadas utilizando, sempre que possível, transações efetivas do mercado monetário”. Segundo este regulamento, somente as taxas de referência que cumpram os requisitos estabelecidos poderão ser utilizadas em novo contratos ou instrumentos financeiros, a partir do início de 2022.

“A reforma das taxas de juro de referência da área do euro tem por objetivo tornar estas taxas mais fiáveis e transparentes”, saliente o BdP.