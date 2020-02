A Universidade de Aveiro, mormente quem nela investiga na área da tecnologia de alta pressão, tanto na vertente da ciência fundamental como da ciência aplicada, tem razões para celebrar. Um dos seus, Carlos Pinto, estudante de doutoramento no Departamento de Química, foi eleito para representar os estudantes europeus da Divisão de Processamento Não-Térmico (Non-thermal Processing Division, NPD) do Institute of Food Technologists (IFT) dos Estados Unidos. Anteriormente, a investigadora Liliana Fidalgo, na altura também estudante de doutoramento da UAveiro, teve idêntica responsabilidade.

