Estudou no Reino Unido? Partilhe a sua experiência

Estudou no Reino Unido? Conhece alguém que tenha estudado? Se assim for, continue a ler. Todos os anos milhares de estudantes e investigadores portugueses escolhem o Reino Unido para adquirir novos conhecimentos e competências, aprofundar as suas investigações ou prosseguir os seus estudos por novos caminhos. Quem tenha vivido e estudado noutro país pode comprovar as vantagens inerentes, para lá da valorização profissional, em termos de experiências de vida inesquecíveis, relações pessoais e amizades.

O sistema de ensino do Reino Unido atrai estudantes de todo o mundo, seja para estudar inglês, seja para obter qualificações no ensino superior. A nível global, o Reino Unido é o segundo destino mais popular para estudantes universitários internacionais, sendo que mais de 460 mil (incluindo mais de 5 mil portugueses) elegeram o Reino Unido para estudar no ano lectivo de 2017/18 – o número mais elevado de sempre. Entre as universidades mais famosas e bem-sucedidas em todo o mundo figuram muitas britânicas e quatro delas estão no Top 10 mundial, de acordo com os rankings QS.

A nossa Estratégia de Educação Internacional, publicada recentemente, estabelece as metas ambiciosas do Governo britânico de apoio ao crescimento deste setor tão importante. Até 2030, o Governo espera que o número total de estudantes internacionais atinja os 600 mil.

Estamos a trabalhar em parceria com o British Council, para reforçar ainda mais estes laços educacionais e implementar esta estratégia em Portugal. O facto de tantos estudantes portugueses continuarem a escolher instituições e universidades do Reino Unido é, para mim, muito encorajador. No entanto, sabemos que alunos, funcionários e instituições de ensino estão preocupados com as implicações da nossa saída da União Europeia ao nível das oportunidades de estudo e colaboração.

Para proporcionar mais certezas, o Governo britânico deu garantias sobre o apoio financeiro a estudantes da UE que iniciem os seus cursos até ao ano académico de 2019/20, bem como garantias sobre o financiamento na área da investigação.

Por último, estamos muito interessados em criar em Portugal uma rede de antigos alunos que tenham estudado no Reino Unido. Organizámos recentemente no British Council, em Lisboa, um evento com antigos alunos, no qual os participantes falaram calorosamente sobre como as suas experiências moldaram as suas vidas, pessoal e profissionalmente. Se quiser juntar-se a este grupo, entre em contacto com a minha equipa através do email: alumni.portugal@fco.gov.uk ou siga-nos nas redes sociais. E se conhecer pessoas que tenham estudado no Reino Unido, por favor partilhe este artigo com eles e ajude-nos a construir esta rede de antigos alunos em Portugal!