Euribor mantêm-se a três e 12 meses e caem a seis meses

A festa das Tochas Floridas, no domingo de Páscoa, em São Brás [de Alportel], o festival de caminhadas do Ameixial, em Loulé, entre 26 e 28 de abril, ou uma atuação de Mário Laginha e o Quarteto de Matosinhos, em Loulé, a 18 de abril, são alguns dos eventos a decorrer no Algarve nesta época.