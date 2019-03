Eurico Brilhante Dias anuncia garantias financeiras para exportação para o Gana

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, anunciou hoje um mecanismo de garantias financeiras à exportações portuguesas no final da cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação entre a Associação Nacional de Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas (ANEME) e instituições de empresários do Gana, que decorreu num hotel em Lisboa.

Eurico Brilhante Dias considerou a cooperação empresarial com o Gana, de importância estratégica para Portugal.

“Sendo o Gana um dos países mais ricos e desenvolvidos de África, e fazendo parte de um espaço de comércio livre de vários países da costa ocidental africana, de mais de 350 milhões de consumidores, o governante português sublinhou a importância destes acordos de cooperação que se devem inserir no esforço da presença de Portugal em África, em simultâneo com o também desenvolvimento das relações económicas com os PALOPS”, diz a nota enviada às redações.

Referindo-se depois ao apoio que o Estado português tem vindo a incrementar tendo em vista as exportações portuguesas, o Governante anunciou “o retomar, agora reforçadas, de garantias financeiras”. Um mecanismo que passa pela apresentação, na COSEC, de um pedido de garantias de um projecto de financiamento de um empresário importador (neste caso ganês) de bens e equipamento portugueses, preferencialmente através da banca nacional.

“O exportador português pode assim dialogar como seu parceiro importador com uma solução financeira bolso”, referiu Eurico Brilhante Dias.

Na conferência que antecedeu a assinatura dos protocolos, Isaac Kofi Yankson, do Ministério do Comércio e Indústria ganês, fez uma apresentação detalhada do plano oficial de desenvolvimento do Gana e dos respectivos apoios a investidores, e que tem, nomeadamente, como meta, o nascimento, até 2025, de pelo menos uma fábrica em cada um dos 216 distritos daquele país.

As exportações portuguesas para o Gana tiveram um pico em 2015 mas decresceram de forma drástica nos dois anos seguintes, tendo sido considerado por todos haver agora condições favoráveis para se inverter a situação.

Exportam neste momento para o Gana cerca de 270 empresas portuguesas “mas o objectivo é que este número atinja pelo menos o milhar”, Lê-se no comunicado.

Portugal foi o primeiro país europeu a estabelecer relações com o Gana, ainda no tempo das Descobertas, sendo o forte português de S. Jorge da Mina, existente naquele território, património universal da UNESCO.

Os protocolos assinados esta terça-feira pela ANEME foram estabelecidos com a Associação Industrial do Gana e com a Câmara Nacional de Comércio e Indústria do Gana e prevêem uma larga lista de procedimentos de cooperação mútua.

A iniciativa da ANEME de abertura de mercados portugueses no Gana tem o apoio do Compete 2020, um programa da União Europeia.