EuroBic e Evo Payments lançam em Portugal nova Instituição de Pagamentos

O EuroBic e a Evo Payments acordaram a constituição de uma nova Instituição de Pagamentos com vista a desenvolver a rede de comerciantes com NetPay, que tem uma posição relevante no mercado nacional de aceitação de pagamentos (acquiring), com um parque de 22.500 terminais de pagamento em comerciantes, anunciou o banco liderado por Feranando teixeira dos Santos em comunicado.

A nova Instituição de Pagamentos consistirá numa Joint Venture em que a Evo Payments terá 50% do capital mais uma ação.

“Esta aliança estratégica permite ao EuroBic disponibilizar à rede de comerciantes Netpay a inovação e a vasta oferta de produtos e serviços de um parceiro com provas dadas, que é uma referência a nível mundial no setor de pagamentos”, diz Teixeira dos Santos em comunicado. “Estamos convictos que esta Parceria irá contribuir decisivamente para que o Banco possa aumentar substancialmente a sua base de clientes fidelizados, nomeadamente nos segmentos de pequenas empresas e pequenos negócios.” – acrescentou o Presidente da Comissão Executiva do EuroBic.

“Esta parceria permitirá disponibilizar soluções de pagamento competitivas e inovadoras (the best in class) à rede de comerciantes Netpay, promovendo o seu crescimento no mercado português, em linha com os objetivos do Plano Estratégico 2020 do EuroBic”, descreve o banco no comunicado.

“O objetivo operacional desta parceria consiste em desenvolver uma estretégia de diferenciação do atual modelo de negócio, tornando-o ainda mais atrativo para os parceiros, e criando condições para aumentar substancialmente a rede de comerciantes e o número de transações na rede Netpay, quer em TPA quer em novas plataformas que disponibilizem de forma ágil, prática e segura os novos produtos e serviços”, acrescenta a nota.