O processo competitivo de venda do EuroBic está a ser tecnicamente assessorado pela consultora Roland Berger na gestão de pedidos de informação confidencial da instituição e disponibilização aos candidatos à compra.

A escolha desta consultora para a preparação do data-room (base de dados da instituição) mereceu críticas de alguns potenciais interessados no banco que apontam “a pouca experiência na área da banca e em operações de M&A”, mas o JE sabe que a Roland Berger não está a assessorar o EuroBic no negócio de venda. A participação da consultora insere-se no âmbito de “um VDR – Virtual Data Room”, plataforma especial que coloca toda a informação que pode posteriormente ser selecionada e disponibilizada.

