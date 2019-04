Euromilhões: Sorte dos portugueses ao jogo já rendeu 243 milhões aos cofres do Estado

Sempre que os portugueses tentam a sorte ao jogo e ganham mais de cinco mil euros, os cofres públicos agradecem. Isto porque os prémios acima deste montante pagam uma taxa de 20% na parte que exceda aquele valor.

A tributação foi criada em 2013, quando Portugal estava submetido ao programa de assistência financeira estabelecido pela Troika, e desde essa altura, um total de 25 euromilionários ganharam, no seu conjunto, 1,2 milhões de euros, avança o ‘Correio da Manhã’, na sua edição de hoje.

Em seis anos, o imposto do selo sobre os jogos sociais fez entrar nos cofres do Estado 243 milhões de euros. O ano de 2015 foi aquele que teve o valor mais alto obtido em primeiros prémios do Euromilhões. Os cinco totalistas desse ano alcançaram um total de 320 milhões de euros. Só nesse período, o imposto sobre os prémios obtidos foi de 64 milhões de euros.

O Loto europeu chegou a Portugal em Outubro de 2004 e, desde então, ganharam o primeiro prémio, 69 apostadores, que obtiveram um total de 2176 milhões de euros.