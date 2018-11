Euronext vê “sinais positivos” em Angola

A Euronext vê “sinais positivos” na evolução da economia angolana e nos esforços para promover melhores condições para o desenvolvimento do mercado de capitais, disse hoje em Luanda Isabel Ucha, administradora da entidade.

“Estamos a acompanhar com expectativa muito positiva e entusiasmo as modificações económicas em Angola, sobretudo ao nível de alguma políticas anunciadas e de alguns resultados já visíveis”, disse, no Fórum do Mercado de Capitais 2018.

A responsável reconheceu que estão a ser atingidos “alguns equilíbrios macroeconómicos na consolidação orçamental, dívida pública, política monetária e controlo da inflação, para além da política cambial, no sentido de se conduzir a taxa de câmbio para o nível mais próximo do formado pelas forças de mercado”.

“Tudo isto são notícias positivas”, defendeu, considerando que o programa de privatizações pode ter “impacto positivo” no mercado de capitais. “Vejo grande determinação na adopção de novas regras de organização e de governo, e na procura de uma melhor utilização dos recursos em Angola”, disse Isabel Ucha.

A Euronext é a sociedade gestora das bolsas de Portugal, França, Bélgica, Holanda, Irlanda, e da plataforma no Reino Unido, para além de obrigações internacionais e emitidas nos mercados locais. No total, tem cerca de 1.300 emitentes e um volume de negócios diário de cerca de 8 mil milhões de euros em dois mil milhões de negócios