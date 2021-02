Europa negoceia no ‘vermelho’ a meio da sessão

A bolsa de Lisboa está a perder 1,79% para 4.701,62 pontos no meio da sessão desta sexta-feira, 26 de fevereiro. No índice lisboeta, a Novabase lidera as perdas ao desvalorizar 9,77% para 3,60 euros, seguindo-se a Galp ao perder 3,91% para 9,29 euros.

Além destas duas empresas, o BCP cai 3,73% para 0,12 euros depois da entidade bancária ter apresentado prejuízos de 183 milhões de euros em 2020. A Pharol deprecia 2,24% para 0,12 euros, a Nos cai 2% para 2,74 euros, enquanto a Sonae perde 1,58% para 0,68 euros, a Ramada desvaloriza 0,82% para 4,85 euros e a Semapa cai 0,84% para 11,86 euros.

No sentido do ‘verde’, a Ibersol negociei positivo ao subir 2,84% para 5,80 euros e a Jerónimo Martins soma 0,96% para 13,15 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno negativo. Frankfurt está a desvalorizar 0,58% para 13.798,20 pontos e Paris perde 0,94% para 5.729,38 pontos. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 0,53% para 8.274,00 pontos, Londres cai 1,48% para 1.056,8 pontos e Itália deprecia 1,00% para 2.232,9 pontos. O Euro Stoxx segue a decrescer 0,94% para 3.650,65 pontos.

“O PSI20 lidera as perdas, castigado pela queda do BCP, após a apresentação de resultados, e pelas desvalorizações da GALP e CTT. A Novabase até mostrou subida de lucros operacionais e receitas em 2020, mas segue em queda expressiva, sendo o título que mais recua no índice nacional. O espanhol IBEX é a exceção às perdas europeias, impulsionado pela reação positiva às contas de Amadeus IT e Cellnex. A Iberdrola também se mostra em bom plano, estando mesmo no top dos títulos que mais sobem no Euro Stoxx 50”, aponta o analista Ramiro Loureiro do Millennium investment banking

“Bolsas europeias seguem em baixa a meio da manhã desta sexta-feira, condicionadas pelo sell-off sentido ontem em Wall Street, onde o índice Nasdaq 100 perdeu mais de 3,5%. A subida das yields soberanas nos EUA e a pressão sobre o novo pacote de estímulos que Joe Biden pretende implementar são dois focos de pressão do outro lado do Atlântico e o sentimento acaba de transbordar para o velho continente”, destaca o analista.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 2,09% para os 62,20 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a desvalorizar 1,80% para os 64,92 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 055% face ao dólar, para 1,2109 dólares, e a libra esterlina desce 0,73% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3911 dólares.