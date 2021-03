Eurostat confirma hoje dados sobre crescimento da economia no último trimestre de 2020

O Eurostat publica esta terça-feira a segunda estimativa do PIB da zona euro do quarto trimestre do ano passado, numa fotografia em que ficará nítido qual o lugar de Portugal entre as maiores contrações dos países da moeda única.

O PIB da zona euro recuou 6,8% no ano passado, depois uma contração de 5,1% no quarto trimestre. Já o da União Europeia diminuiu 6,4% e 4,8%, respetivamente, segundo a estimativa rápida do organismo de estatística europeu.

“De acordo com uma primeira estimativa da taxa de crescimento anual para 2020, com base em dados trimestrais corrigidos de sazonalidade e de calendário, o PIB caiu 6,8% na zona euro e 6,4% na UE”, refere a nota do Eurostat, divulgada a 16 de fevereiro.

Já no quarto trimestre do ano passado, a economia da zona euro recuou 5,1% na variação homóloga e 0,7% em cadeia, enquanto a da União Europeia recuou 4,8% em termos homólogos e 0,5% em cadeia.

Segundo os dados preliminares, Portugal teve a quarta maior quebra em termos homólogos no quarto trimestre do ano passado, com um contração de 5,9%. Apenas Espanha, Itália e Áustria apresentam quedas mais acentuadas. Porém, na comparação em cadeia, a economia portuguesa cresceu acima da média da zona euro, registando a par de Espanha o maior crescimento, apenas ultrapassado por Lituânia, Letónia e Chipre.