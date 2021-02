Eurostat. PIB terá caído 6,8% na zona euro e 6,4% na União Europeia em 2020

O produto interno bruto (PIB) terá recuado 6,8% na zona euro e 6,4% na União Europeia (UE), de acordo com uma primeira estimativa de crescimento anual para 2020, tendo em conta a sazonalidade e o calendário ajustado trimestralmente aos dados, revelou esta terça-feira o Eurostat.

No último trimestre de 2020, o PIB contraiu 0,7% na zona euro e 0,5% na União Europeia (UE), de acordo com a estimativa preliminar do gabinete de estatística europeu.

O gabinete de estatística europeu diz que as quebras estão “relacionadas com as medidas de restrição à Covid-19”, posteriores à “forte recuperação” verificada entre julho e setembro de 2020, quando o PIB cresceu 12,4% na zona euro e 11,5% na UE.

Comparativamente com o último trimestre de 2019, o PIB “corrigido à sazonalidade” diminuiu 5,1% na zona euro e 4,8% na UE no quarto trimestre de 2020. Isto, “após -4,3% na zona euro e -4,2% na UE no trimestre anterior”.

Entre os Estados-membros, a Áustria (-4,3%) registou a maior quebra face ao trimestre anterior, seguida da Itália (-2%) e França (-1,3%).Já a Lituânia (+ 1,2%) e a Letônia (+ 1,1%) registraram os maiores aumentos. As taxas de crescimento homólogas ainda foram negativas para todos os países.

O Instituto Nacional de Estatística revelou esta terça-feira que o PIB português contraiu 7,6% em 2020, após uma contração de 5,9% no quarto trimestre.