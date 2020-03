Eurostat: só na Eslovénia o volume do comércio a retalho cresceu mais do que em Portugal

O volume do comércio a retalho sazonalmente ajustado cresceu na zona euro na União Europeia (UE), 0,6% e 0,5% respetivamente, em janeiro de 2020, face aos dados de dezembro de 2019, divulgou o Eurostat esta quarta-feira, 4 de março. Foi na Eslovénia, em Portugal e na Roménia que se verificaram os maiores crescimentos no retalho.

De acordo com o gabinete de estudos europeu, entre os Estados-membros da UE, o volume do comércio a retalho cresceu 5,6% na Eslovénia, 4,2% em Portugal e 3,5% na Roménia, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Por oposição, as maiores quebras registaram-se na Bélgica (-2,4%), na Irlanda (-1,7%) e em Malta (-0,7%).

Os volume do comércio a retalho cresceu em janeiro impulsionado pelos combustíveis para automóveis (1,9%), pelos produtos alimentares, bebidas e tabaco (0,7%) e por produtos não alimentares (0,4%), na zona euro. Já entre os países da UE esse crescimento foi suportado pela evolução de 1,9% nos combustíveis, de 0,7% nos pelos produtos alimentares, bebidas e tabaco, e 0,3% por produtos não alimentares.