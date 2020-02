“Evitem apertos de mão”. Coronavírus põe em alerta organização do Mobile World Congress

O coronavírus já é tema no maior congresso de telecomunicações do mundo. A organização do evento, que acontece de 25 a 28 de fevereiro em Barcelona, emitiu um comunicado onde aconselha os participantes a limitarem o contacto físico. Entre as dez sugestões, a organização alerta para a necessidade de higienização dentro do evento, e pede que se evitem apertos de mão, segundo o El Economista.

A aposta no reforço das medidas sanitárias tem por base evitar a contaminação entre participantes, depois do coronavírus ter sido considerado uma emergência de saúde pública mundial pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A organização do evento ativou um plano de coordenação com vários hotéis, restaurantes e sistemas de transporte da cidade de Barcelona, onde vai decorrer o evento, para criar diretrizes preventivas que impeçam a propagação do vírus.

Segundo o El Economista, a organização está a monitorizar a evolução do coronavírus de maneira a reforçar a prevenção de possíveis contágios, através de medidas “com maior envergadura”. Até agora as medidas implementadas na cidade espanhola têm como base as recomendações da OMS e das autoridades sanitárias chinesas e espanholas.

São esperados no evento cerca de 110 mil visitantes de 200 países diferentes, naquele que será um grande teste à capacidade da organização no sentido de amenizar e, possivelmente, eliminar o risco de contágio entre participantes.

A empresa coreana LG anunciou que não iria estar presente no evento, seguindo-se a tecnológica chinesa ZTE que cancelou as conferências de imprensa marcadas, mantendo o seu stand, segundo o que apurou o jornal espanhol El País. Ambas as empresas estão a cumprir as indicações dos peritos em saúde pública ao decidirem não participar no Mobile World Congress.

A organização do Mobile World Congress elaborou um conjunto de dez regras com o objetivo de consciencializar os participantes dos riscos de contágio presentes num evento desta magnitude. Evitar apertos de mão, beijos e abraços, visto que o contacto físico aumenta as possibilidades de contágio. Microfones exclusivos para cada orador, para evitar o contágio através de partículas de saliva. Aumento da frequência de limpeza em pontos críticos de contacto tátil. Reforço dos postos médicos dentro do evento. Disponibilização de mais produtos de desinfeção à base de gel alcoólico (semelhantes aos que se usam em hospitais). Formações especiais para membros da organização com objetivo de ensinar medidas preventivas de limpeza e desinfeção pessoal. Por fim, respeitar as restrições de viagens a partir de países mais expostos ao coronavírus.