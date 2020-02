Ex-gestor da CGD, BFA e Sonangol entra na administração da Mota-Engil

A Mota-Engil comunicou ao mercado que, na sequência de António Ferreira de Oliveira ter apresentado, a 31 de janeiro, a renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração, foi deliberado cooptar para vogal, e para o mandato em curso (2018-2021), Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro. Esta cooptação ocorreu em reunião de 12 de fevereiro do conselho de administração.

O economista português fez parte do conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) até 2016, por convite do então presidente executivo do banco público António Domingues. Emídio Pinheiro saiu ao mesmo tempo que António Domingues da CGD.

O ex-presidente da comissão executiva do Banco de Fomento de Angola (BFA) e ex-administrador da CGD, assumiu em 2017 a gestão da Sonangol Holdings e Indústria, como administrador.

Emídio Pinheiro esteve 11 anos na administração do BFA e saiu para ir com António Domingues (que vinha do BPI) para a CGD.