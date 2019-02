Excedente orçamental quase duplica em janeiro para 1.542 milhões

É a primeira execução orçamental do ano. A execução orçamental de janeiro em contabilidade pública das Administrações Públicas registou um saldo positivo de 1.542 milhões de euros, representando uma melhoria de 751 milhões face a 2018, com um crescimento da receita (10,4%) e uma redução da despesa (-1,9%).

O anúncio foi feito pelo Ministério das Finanças em comunicado.O Governo já sabe, nesta altura, que deverá ter de acomodar nas contas um impacto acima do previsto da capitalização do Novo Banco.

A receita fiscal cresceu 20,3%, influenciada pelo alargamento do prazo de pagamento de impostos, como o ISP e o imposto do tabaco. A receita destes impostos referente a janeiro é registada, em contas nacionais, em 2018.

“Se expurgarmos a evolução destes dois impostos, a receita fiscal cresceu 12,8% devido ao aumento da receita do IVA (15,9%), IRS (7,6%) e do IRC (84,4%) devido ao desempenho da economia”, diz o Governo.

A receita de contribuições para a Segurança Social aumentou 7,3%, “em resultado do forte crescimento do emprego”.

“Este crescimento é tanto mais assinalável porquanto se segue a um forte crescimento em 2017 (6,3%) e 2018 (7,6%)”, acrescenta o Ministério de Mário Centeno.

“A evolução da receita destes impostos e contribuições sociais, em que não existiu nenhum aumento de taxas entre 2018 e 2019, reflete o dinamismo da economia e do mercado de trabalho, que manteve uma aceleração ao longo de 2018 e dá indicações de continuar em 2019”, refere o Governo.

O Ministério salvaguarda que “a execução de janeiro é ainda pouco representativa e encontra-se influenciada por efeitos que afetam a comparabilidade face a 2018, mas que não têm impacto na ótica das contas nacionais”.

“O impacto na receita fiscal do alargamento a janeiro de 2019 do prazo de pagamento de impostos nas tesourarias de finanças no valor de 263 milhões, o pagamento em 2018 de juros de swaps no valor de 269 milhões e um efeito temporário na despesa com pensões da Caixa Geral de Aposentações constituem exemplos destes efeitos”, explica o Governo.

Crescimento da despesa explicado pelo SNS, despesas com pessoal e prestações sociais

A despesa primária cresceu 2,6% explicada em grande medida pelo forte aumento da despesa do SNS (+3,2%), diz a nota.

A despesa com salários cresceu 5,2%, “refletindo o descongelamento das carreiras, sendo particularmente expressivos os crescimentos na Educação (5,9%) e Saúde (11,1%)”.

O Executivo diz que a “evolução da despesa é também explicada pelas despesas com prestações sociais (9%), destacando-se o forte aumento da despesa com o subsídio por doença (29,5%), ação social (5,7%) e da prestação social para a inclusão (37,1%)”.

A despesa com pensões da Segurança Social cresce 5% e com as pensões da CGA cresce 1,8%, em termos comparáveis, “refletindo o facto de a grande maioria dos pensionistas ter aumentos superiores à inflação e do aumento extraordinário de pensões em 2019 ter ocorrido logo no início do ano”, revela o Governo.

Os pagamentos em atraso nos hospitais públicos diminuem 421 milhões, anuncia o Governo, “para valores próximos dos mínimos históricos”.

“Os pagamentos em atraso reduziram-se acentuadamente em 446 milhões face a igual período do ano anterior, principalmente pela redução de 421 milhões nos Hospitais E.P.E. para 530 milhões em 2019”, conclui o Governo.