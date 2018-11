Exportações da indústria agroalimentar nacional cresceram 6% no primeiro semestre

As exportações do setor agroalimentar nacional cresceram no ano passado cerca de 8%, passando para um volume de 6,6 mil milhões de euros e superando as vendas ao exterior dos setores têxtil ou do calçado.

Segundo a PortugalFoods, associação que representa a globalidade da fileira agroalimentar nacional, no primeiro semestre deste ano, as exportações continuaram a crescer, tendo registado uma subida de 6% face ao período homólogo.

As exportações da indústria agroalimentar portuguesa têm registado crescimentos anuais médios de cerca de 6% a 7% ao ano nos últimos anos, como recentemente confirmou Luís Medeiros Vieira, secretário de estado da Agricultura e da Alimentação.

Para consolidar a expansão internacional do setor, a associação está a preparar a estratégia de internacionalização para 2019-2021, “um trabalho que está a ser desenvolvido em conjunto com as entidades que compõe o ecossistema agroalimentar em Portugal, para que estas dêem a sua opinião e partilhem a sua visão, contribuindo para uma estratégia comum que possa beneficiar todos os intervenientes”, de acrodo com um comunicado da PortugalFoods.

A elaboração dessa estratégia conta com o apoio institucional do governo, através do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e da Secretaria de Estado da Internacionalização.

A comemorar o seu 10º aniversário, a PortugalFoods vai reunir os seus associados na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro, no Pestana Palácio do Freixo, no Porto, para uma tarde de partilha e debate sobre os desafios do setor para os próximos anos.

“Vamos unir o setor agroalimentar para fazermos um balanço desta década de trabalho conjunto e projetarmos os próximos anos. Um dos pontos altos desta celebração será a partilha das linhas orientadoras da estratégia de internacionalização para o próximo triénio, que será fundamental para o setor continuar a crescer nos mercados externos”, afirma Amândio Santos, presidente do conselho de administração da PortugalFoods.

O evento contará com a participação de João Miranda, CEO do Grupo Frulact; Raquel Vieira de Castro, vice-presidente da PortugalFoods e administradora da Vieira de Castro S.A.; Ondina Afonso, presidente do Clube Produtores Continente e diretora de Qualidade e Investigação da Sonae MC; Paulo Peereboom, CEO da Makro Netherlands; Juan Sanchez, diretor comercial da Primaprix; Ernesto Morgado, CEO da Ernesto Morgado S.A.; Tim Hogg, diretor da Plataforma de Investigação da Vinha e Vinho na UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e professor da Escola Superior de Biotecnologia da UCP – Universidade Católica Portuguesa, entre outros.

O encerramento do evento ficará a cargo do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.