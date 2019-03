Exportações de componentes automóveis bateram recorde absoluto em janeiro

As exportações portuguesas de componentes automóveis registaram um recorde absoluto em Janeiro, com 748 milhões de euros, mais 7,4% face ao mesmo mês de 2018, revela a AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. Este valor corresponde a um aumento de 93% quando comparado com os 388 milhões de euros exportados pelo sector em 2010.

De acordo com os dados da AFIA, em Janeiro de 2019 as vendas de componentes automóveis ao exterior atingiram cerca de 750 milhões de euros, representando 15% das exportações portuguesas de bens transacionáveis – que no seu conjunto também aumentaram 4,1% face a janeiro de 2018, ascendendo a 5000 milhões de euros.

No que respeita aos destinos das exportações portuguesas dos componentes automóveis, a AFIA refere que em janeiro registaram um aumento homólogo de 8,1% nas vendas realizadas para a União Europeia, que equivalem a 681 milhões de euros, numa região geográfica que absorve 91% das exportações portuguesas deste segmento, sendo que as vendas para o resto do mundo mantiveram-se praticamente inalteradas, com um acréscimo de apenas 0,2%, referente a 66 milhões de euros.

No total das exportações de janeiro, 71% estão concentradas em quatro destinos, sendo Espanha o principal comprador desta indústria portuguesa, com 194 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 12,8% face a igual mês de 2018, seguindo-se a Alemanha com 158 milhões de euros (mais 14,4%), França com 110 milhões de euros (mais 2,6%) e o Reuni Unido com 70 milhões de euros (a única queda entre os quatro primeiros, com menos 12,1%). Os dados da AFIA têm como base as Estatísticas do Comércio Internacional de Bens divulgadas a 12 de Março pelo Instituto Nacional de Estatística.