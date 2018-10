Facebook disponibiliza novas formas de partilha através da música

A partir de hoje, os utilizadores poderão adicionar uma música a fotos e vídeos partilhados no Facebook Stories. Basta tirar uma foto ou gravar um vídeo com a Câmara do Facebook, tocar no ícone da etiqueta e seleccionar o sticker da música.

Depois de encontrar a música que deseja adicionar, o utilizador pode escolher uma parte para partilhar e adicionar o sticker com o artista e o nome da música. Basta mover o sticker e adicionar outros stickers e efeitos para personalizar uma história.

Em breve, o Facebook vai também lançar a funcionalidade de adicionar músicas – as que o utilizador estiver a ouvir ou as suas preferidas – a uma nova secção de músicas no perfil pessoal. O utilizador poderá ainda fixar uma música no topo do seu perfil para partilhar com os amigos.

As músicas adicionadas ao perfil dos utilizadores irão mostrar o nome do artista e a faixa escolhida. Sempre que algum amigo ou visitante reproduzir uma música colocada no perfil de um utilizador, irão ouvir uma parte da música e assistir a um vídeo acompanhando fotos dos artistas e da capa do álbum.

Eles podem então optar por adicionar a música ao seu próprio perfil ou visitar a página do artista no Facebook.