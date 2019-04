Facebook gastou 55 mil euros por dia em 2018 na segurança de Mark Zuckerberg

O Facebook gastou com a segurança de Mark Zuckerberg em 2018, para 22,6 milhões de dólares (20 milhões de euros) de acordo com um documento da empresa, revela este sábado o jornal britânico “The Guardian”.

Quase 20 milhões foram usados na segurança de Zuckerberg e da sua família, com o responsável pelo Facebook a gastar ainda cerca de dois milhões de euros no uso de jatos particulares, que a empresa relatou como fazendo parte do seu programa geral de segurança.

O Facebook nos últimos anos tem enfrentado várias polémicas sobre o seu papel na disseminação da desinformação e propaganda política online, violações de dados e preocupações com a privacidade.

A suposta influência da Rússia na eleição presidencial de 2016 e revelações de que a Cambridge Analytica, uma consultora política contratada pela campanha presidencial de 2016 de Donald Trump, que terá obtido dados pessoais de milhões de perfis do Facebook sem o consentimento.

O Facebook anunciou que o diretor executivo da Netflix, Reed Hastings, deixará o seu cargo no conselho da empresa e não será indicado para uma reeleição.