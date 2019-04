Facebook, Instagram e Whatsapp estão (outra vez) em baixo

Facebook, Instagram e WhatsApp estão a registar várias falhas esta manhã a nível mundial. O Facebook e o Instagram estão inacessíveis, os feeds de notícias não atualizam e o domínio principal do Facebook.com está indisponível. As mensagens do WhatsApp não estão a ser enviadas ou recebidas, e os utilizadores dos principais serviços do Facebook dirigiram-se ao Twitter para partilhar os problemas que estão a sentir.

Facebook,Instagram and WhatsApp is officially down someone send help! #instagramdown pic.twitter.com/bCdHVgQhlT — Gabriel (@MARVELSTUD10S) April 14, 2019

O Downdetector, um serviço que monitoriza o funcionamento de sites, também está a ser bombardeado com relatos de interrupções nas três redes sociais, principalmente na Europa mas também na Ásia e nos Estados Unidos. Não é conhecida a causa do erro e não se sabe quando estará regularizado.

As interrupções começaram por volta das 11h da manhã e acontecem apenas um mês depois do Facebook ter registado a pior interrupção da sua história. Facebook, WhatsApp e Instagram ficaram inacessíveis por quase 24 horas no mês passado. O Facebook culpou uma “mudança na configuração do servidor” e pediu desculpas pelas interrupções.